Nieuw jaar vol mysteries: BBC First brengt frisse crime, slimme detectives en meeslepende drama's

Met 'Return to Paradise', 'Blue Lights', 'Art Detectives' en nieuwe seizoenen van publieksfavorieten vormt januari op BBC First het perfecte vertrekpunt voor liefhebbers van spanning en karaktergedreven storytelling.

'Return to Paradise' seizoen 2 gaat in première op maandag 5 januari om 21.00 uur op BBC First

Het tweede seizoen van 'Return to Paradise' brengt opnieuw het spannende, in Australië gesitueerde vervolg op de wereldwijde hitserie 'Death in Paradise'. De serie is opgenomen op adembenemende locaties in Sydney en de idyllische Illawarra-kustregio. Het resultaat: een intrigerende en vermakelijke zesdelige whodunit met een uitgesproken Australisch tintje, die tegelijk een knipoog geeft naar het 'Death in Paradise'-universum.

In seizoen twee zit Detective Sergeant Mackenzie Clarke nog altijd vast in haar geboortedorp Dolphin Cove, waar ze nieuwe raadselachtige zaken moet oplossen. Tegelijk worstelt ze met de onthulling uit de seizoensfinale: haar ex-verloofde Glenn heeft nog steeds gevoelens voor haar. Het team krijgt opnieuw te maken met bijzonder complexe zaken, van de mysterieuze chemische vergiftiging van een man alleen op zee tot een uit de hand gelopen rockband die verdacht wordt wanneer een van hun leden dood wordt aangetroffen. En terwijl Mackenzie haar werk doet, kan ze niet om Glenns onthutsende bekentenis heen. Zeker niet nu zijn huwelijk met Daisy nadert, waardoor haar eigen gevoelens nóg ingewikkelder worden.

Ondertussen zorgt de onverwachte komst van een paar oude vrienden van Colin ervoor dat er steeds meer duidelijk wordt over waarom hij zijn oude leven achterliet om opnieuw te beginnen in de hechte gemeenschap van Dolphin Cove.

BAFTA-winnaar 'Blue Lights' seizoen 3 vanaf woensdag 14 januari om 21.00 uur op BBC First

'Blue Lights' seizoen 3 volgt de response-officers Grace, Annie en Tommy, die inmiddels twee jaar in dienst zijn en gewend raken aan het leven onder de zwaailichten. Hun werk brengt hen echter in een duistere wereld die schuilgaat achter de façade van de middenklasse: de wereld van accountants en advocaten die georganiseerde misdaad mogelijk maken. De oude politieke en criminele orde is verdwenen en een nieuwe, internationale bende heeft Belfast in zijn greep, waardoor het gevaar dichter bij huis komt dan ooit tevoren voor onze agenten.

'Art Detectives' gaat in première op dinsdag 6 januari om 21.00 uur op BBC First

'Art Detectives' is een meeslepende, originele crimeserie rond de Heritage Crime Unit, een politieteam dat bestaat uit de kunstliefhebbende DI Mick Palmer (Stephen Moyer) en de nuchtere DC Shazia Malik (Nina Signh). Samen pakken ze zaken aan die draaien om kunst en antiek, variërend van een vernield schilderij en gestolen Vikinggoud tot een spoorloos verdwenen Chinese vaas en voorwerpen die van de Titanic zijn gered. Terwijl Mick deze veeleisende zaken probeert op te lossen, moet hij ook zijn ontluikende romance met museumconservator Rosa (Sarah Alexander) in goede banen leiden én omgaan met de plotselinge terugkeer van zijn charismatische vader Ron (Larry Lamb), die toevallig een van de beruchtste vervalsers van Groot-Brittannië is.

'Foyle’s War' gaat in première op donderdag 1 januari om 21.00 uur op BBC First.

Het verhaal speelt zich af in 1940 aan de zuidkust van Engeland en volgt Detective Chief Superintendent Christopher Foyle (Michael Kitchen – 'Out of Africa') terwijl hij complexe misdaden onderzoekt tegen de woelige achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Ondanks zijn wens om aan het front te dienen, wordt Foyle een overplaatsing geweigerd en onthult hij in plaats daarvan corruptie, spionage en moord op eigen bodem. Hij krijgt daarbij steun van zijn energieke chauffeuse Sam Stewart (Honeysuckle Weeks) en de gewonde ex-sergeant Paul Milner (Anthony Howell – 'Wives and Daughters').

'Foyle’s War' bevat een indrukwekkende cast van gastrolspelers, waaronder Rosamund Pike ('Gone Girl'), Charles Dance ('Game of Thrones') en David Tennant ('Doctor Who'). Gecreëerd door Anthony Horowitz ('Midsomer Murders'), combineert de serie meeslepende mysteries met rijke historische details, terwijl Foyle de morele complexiteit van het oorlogs­tijdperk in Groot-Brittannië navigeert.

'Foyle’s War' seizoen 2 gaat in première op donderdag 29 januari om 21.00 uur op BBC First.

In het Groot-Brittannië van 1940 keert 'Foyle’s War' terug met vier meeslepende nieuwe mysteries die de morele nasleep van de Tweede Wereldoorlog op het thuisfront blootleggen. Detective Chief Superintendent Christopher Foyle (Michael Kitchen) zet zijn rustige maar vastberaden zoektocht naar rechtvaardigheid voort in Hastings, waar de ontwrichting door de oorlog misdaden onthult die hun oorsprong vinden in hebzucht, angst en verraad.

Met de hulp van zijn trouwe chauffeuse Samantha Stewart (Honeysuckle Weeks) en de gewonde veteraan Sergeant Paul Milner (Anthony Howell) onderzoekt Foyle zaken die raken aan spionage, politieke geheimen en persoonlijk verlies. Elke aflevering is doordrenkt van historische details en laat zien hoe de oorlog zelfs de meest alledaagse levens hervormt.

Gecreëerd door Anthony Horowitz, combineert de reeks nauwgezette historische authenticiteit met ingetogen drama en schetst zo een krachtig portret van een land onder belegering en van een speurder die weigert rechtvaardigheid tot een oorlogsslachtoffer te laten worden.

'Brian and Maggie' gaat in première op woensdag 7 januari om 21.00 uur op BBC First.

Geschreven door RTS-prijswinnaar James Graham ('Sherwood') en gebaseerd op het boek van politiek redacteur en tv-producer Rob Burley, Why is This Lying Bastard Lying to Me?: Searching for the Truth on Political TV, gaat 'Brian and Maggie' deze december in première op BBC First.

Met tweevoudig Academy Award-genomineerde Steve Coogan ('The Reckoning', 'Philomena') als Brian Walden, de 'gevreesde ondervrager', en Harriet Walter ('Succession', 'Ted Lasso') als premier Margaret Thatcher, wordt 'Brian and Maggie' geregisseerd door Academy Award-genomineerde en BAFTA-winnaar Stephen Frears ('A Very English Scandal', Florence Foster Jenkins).

In 1989 kwamen Brian Walden en Margaret Thatcher samen voor hun allerlaatste tv-interview. Wat ze niet wisten, was dat ze op het punt stonden een van de meest legendarische politieke confrontaties aller tijden te voeren. De 45 minuten durende woordenwisseling werd hét gesprek van de natie en zette een reeks gebeurtenissen in gang die uiteindelijk leidde tot Thatchers ontslag. Nadien spraken ze elkaar nooit meer…

'The Famous Five: Big Trouble on Billycock Hill' gaat in première op vrijdag 9 januari om 20.15 uur op BBC First

De Famous Five zijn terug en dit avontuur wordt spannender dan ooit. Big Trouble on Billycock Hill, het nieuwste hoofdstuk in de geliefde reeks, gaat in januari in première op BBC First.

Gebaseerd op de klassieke boeken van Enid Blyton volgt dit nieuwe avontuur George (Diaana Babnicova), Julian (Elliott Rose), Dick (Kit Rakusen), Anne (Flora Jacoby Richardson) en hond Timmy wanneer een Spitfire neerstort in de buurt van Kirrin Cottage. Terwijl ze de gewonde piloot proberen te redden, raken de Five verstrikt in een gevaarlijke zoektocht naar de waarheid voordat zijn achtervolgers opnieuw toeslaan.

De aflevering bevat een bijzondere gastrol van Gemma Whelan ('Game of Thrones') als Gertrude Drachmann, en een zeldzame on-screen verschijning van bedenker en Hollywoodregisseur Nicolas Winding Refn ('Drive').

'Harry Wild' seizoen 4 gaat in première op vrijdag 16 januari om 21.00 uur op BBC First

In het vierde seizoen van 'Harry Wild' draait het detectivebureau Wild/Reid op volle toeren. Harry en Fergus hebben hun handen vol met een muntjes-obsessieve seriemoordenaar, de schijnbare zelfmoord van een non, de sabotage van een waardevol renpaard, een zaak rond verdwenen dansers, een moord op een true crime-conventie, literair geïnspireerde moorden tijdens een begeleide tour en een internationale huurmoordenaar die van plan is een huwelijk te verstoren. Elders saboteert Fergus met de beste bedoelingen zijn relatie met Lola. Harry B vraagt een twijfelende Harry om met hem de wereld rond te reizen. Ex-man Marcello heeft Harry’s hulp nodig vanwege een onterecht beschuldigde Italiaanse maffia, en Petra’s zus Concepta laat Glenn stevig op de proef stellen.

'The Doctor Blake Mysteries' is vanaf maandag 12 januari elke werkdag om 20.00 uur te zien op BBC First

'The Doctor Blake Mysteries' is een originele, in het verleden gesitueerde misdaadreeks met moordmysteries, met in de hoofdrol een van de meest veelzijdige acteurs uit Australië: Craig McLachlan als de eigenzinnige stadsdokter Lucien Blake, een risiconemer die impulsief is en niet bang om de status quo te doorbreken.

Het verhaal speelt zich af in de gotische goudkoortsplaats Ballarat in 1959. Dr. Blake is teruggekeerd naar de plek die ooit zijn thuis was, om de huisartsenpraktijk van zijn overleden vader over te nemen. Aan de oppervlakte lijkt alles rustig, maar onderhuids sluimeren de oeroude spanningen van een regionale gemeenschap die frontaal botsen met de angsten en veranderingen van het komende decennium. Getekend door de gruwelen van de oorlog en zijn eigen persoonlijke verlies, neemt de droogkomische maar zeer menselijke Dr. Blake zijn andere rol als politiechirurg op zich met precisie en vurigheid, al vinden velen zijn onvoorspelbare en onconventionele aanpak ronduit ontregelend.

Dr. Blake is zijn tijd vooruit: hij vertrouwt op forensische wetenschap en zijn eigen inzicht in het menselijk hart en brein om de mysteries op te lossen die onvermijdelijk op zijn pad komen.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 2 is vanaf vrijdag 26 januari elke werkdag om 20.00 uur te zien op BBC First

In het tweede seizoen van 'The Doctor Blake Mysteries' keert Dr. Lucien Blake terug naar Ballarat na een mislukte poging om zich te herenigen met zijn lang verloren dochter. Maar dit is niet langer de veilige haven die hij achterliet: Danny is overgeplaatst naar een politiebureau in Melbourne en vervangen door een nieuwe Senior Constable die vastbesloten lijkt Blake’s werk als politiechirurg zo moeilijk mogelijk te maken. Blakes oude aartsvijand Patrick Tyneman heeft de hulp ingeroepen van invloedrijke mannen om Blake in de gaten te houden.

Natuurlijk zijn er de vreemde en raadselachtige moorden die op zijn pad komen, mysteries die op elke hoek opduiken, in de kerk, de politiek, de kunst en de rock-’n-roll. Niets is heilig. En niemand is veilig.

In januari kan je op BBC First blijven kijken naar de volgende serie:

'Ripper Street' seizoen 3 elke zaterdag om 21.00 uur, tot en met 14 februari.