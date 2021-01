Niet voor gevoelige kijkers: Griezel alert in 'Junior Bake Off'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

Naast zweet en tranen vooral veel bloed in deze griezelweek van 'Junior Bake Off'. De bakkers proberen met horrorbaksels de jury te imponeren.

Als technische proef staan er bloederige vingerkoekjes op het menu. Ze krijgen slechts een uur de tijd om realistisch zandkoekvingers te kneden. 'Wie een beetje kan bakken, weet dat dat enorm weinig is', weet de 11-jarige Eleonore. Zoals steeds wordt er weer serieus gespiekt. Cato gluurt de hele tent af en buurman Jasper verbergt angstvallig zijn vooruitgang voor pottenkijkers.

De juniors houden van griezelen. Cato heeft een heilige schrik van de verhalen in 'De Buurtpolitie'. 'Ik kan daar alleen 's middags naar kijken of ik slaap de hele nacht niet.' Eleonore heeft dan weer een angst voor losse tanden en Lars vreest vooral akelige figuren die plots achter je opduiken. Een diplomatische manier om het over Jeroom te hebben.

Het spektakelstuk moet de jury pas echt de stuipen op het lijf jagen. Op de baktafel verschijnen doodskisten, bloederige bruiden, afgehakte armen, maden en spinnen.

Een junior wordt straks Beste Bakker en een andere junior moet definitief dit spookhuis verlaten.

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 27 januari om 20.35 uur op VIER.