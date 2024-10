Niels Destadsbader en zijn moeder Cathérine in tweede aflevering van 'Waarom Wachten'

Niels Destadsbader en zijn moeder Cathérine zijn uit hetzelfde hout gesneden: ze benaderen het leven met humor, maar moeilijke emoties blokken ze liever af.

Cathérine is Niels’ toevluchtsoord: wanneer hij het moeilijk heeft en niet alleen wil zijn, maar ook als de melk op is of hij geen opvang heeft voor zijn hond. Catherine hoopt dat Niels op een dag de liefde vindt en zijn eigen huishouden begint. Niels daarentegen hoopt dat zijn moeder ooit nog even vitaal als nu met zijn eigen kinderen zal kunnen spelen.

'Waarom Wachten', dinsdag 22 oktober om 21.20 uur op VRT Canvas.