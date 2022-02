'Neighbours': week 8 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 21 februari 2022 - aflevering 8411

Na de drugsvondst doorzoekt de politie ook de rest van de school. Ollie trekt de aandacht van Yashvi wanneer hij weigert om zijn locker te openen. Wanneer ze hem wat later aantreft nabij Harold's doet ze een verrassende ontdekking in zijn tas. De presentatie van Harlow en Mackenzie is een succes en ze hopen Paul te kunnen overtuigen om hun ecoplan ook toe te passen in Lassiters. Chloe en Nicolette komen elkaar opnieuw tegen. Nicolette besluit haar stoute schoenen aan te trekken en Chloe mee uit te vragen. Maar dan duikt Pierce op.

Dinsdag 22 februari 2022 - aflevering 8412

Paul, Terese, Karl en Susan komen meer te weten over de oorzaak van de spanningen tussen Nicolette en Jane. Een verzoeningspoging lijkt uit te draaien op een sisser. Ondanks zijn twijfels gaat David akkoord met het idee van Aaron om ook Brent bij hen thuis op te vangen. Woensdag 23 februari 2022 - aflevering 8413

Emmett ligt gewond op de grond na zijn val van het dak en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Brent voelt zich schuldig, maar krijgt desondanks de volle laag van Aaron en David. Chloe bedankt Nicolette voor haar hulp en biedt haar een luisterend oor aan wat betreft de spanningen met Jane. Donderdag 24 februari 2022 - aflevering 8414

Pierce vindt dat Chloe hem niet voldoende betrekt bij de zwangerschap. Zij vindt dan weer dat Pierce niet genoeg begrip toont voor haar angsten wat betreft de baby en haar ziekte. Slecht nieuws over Fay brengt hen echter weer dichter bij elkaar. Jane probeert het goed te maken met Nicolette, maar dat loopt niet zoals gehoopt. Susan staat onder druk. Vrijdag 25 februari 2022 - aflevering 8415

Susan krijgt een paniekaanval en sluit zich op in haar kantoor. Roxy bedenkt samen met Sheila een plan om Levi terug thuis te krijgen. De vraag is alleen of hij daar wel voor openstaat. De politie rondt het onderzoek naar de drugs op school af. Zal het geheim van Shane aan het licht komen? 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

