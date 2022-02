'Neighbours': week 7 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 14 februari 2022 - aflevering 8406

David en Aaron maken zich zorgen om Emmett, nu zijn broer Brent onverwacht in Erinsborough is opgedoken. Ze zijn bang dat hij een slechte invloed zal hebben op Emmett. Is hun bezorgdheid gegrond? Jane blijft door het hoofd van Karl spoken. Hij maakt zich oprecht zorgen over haar; vooral wanneer hij verneemt dat ze tegenover Paul de schijn ophoudt over haar relatie met Des.

Dinsdag 15 februari 2022 - aflevering 8407

Karl neemt contact op met Nicolette, de dochter van Jane die in Canberra woont. Hij is verrast wanneer ze wat later opduikt in het ziekenhuis. Aaron en David maken zich zorgen wanneer Brent Emmett mee uit neemt voor een avondje stappen in de stad.

Woensdag 16 februari 2022 - aflevering 8408

David twijfelt over het voorstel van Aaron om ook de zorg voor Brent op hen te nemen. Kunnen ze dat wel aan? Emmett zet zijn beste beentje voor nadat hij een gesprek opvangt tussen David en Kyle, waarin David zijn twijfels uit om ook zijn broer op te vangen. Kyle bedenkt een plan om Sheila en Roxy dichter bij elkaar te brengen. Hij roept de hulp in van Clive.

Donderdag 17 februari 2022 - aflevering 8409

Shane heeft Toadie beloofd om met Nell naar het schoolconcert te gaan. Dipi is teleurgesteld wanneer hij last minute afzegt. Pierce toont zijn goed hart en neemt het werk van Dipi over zodat zij met Nell naar het concert kan gaan. De onthulling van Sheila zindert na bij Levi, Kyle en Roxy. Levi is woedend en stort zijn hart uit bij Bea.

Vrijdag 18 februari 2022 - aflevering 8410

Bea komt tussenbeide wanneer de spanning tussen Kyle en Levi uit de hand dreigt te lopen. Het wordt haar al gauw duidelijk dat Levi haar niet zo snel zal vergeven. Ze krijgt steun uit onverwachte hoek. Harlow en Hendrix doen een schokkende ontdekking op school.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!