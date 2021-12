'Neighbours': week 51 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 20 december 2021 - aflevering 8376

Dee begrijpt het standpunt van Toadie, maar is niet van plan om haar moeder niet meer te bezoeken. Slaagt het koppel erin om tot een compromis te komen en zo hun relatie te redden? Aaron en David krijgen goed nieuws van het adoptiebureau, maar raken vervolgens in paniek. Gelukkig staan Karl en Susan hen met raad en daad bij. Dankzij de hulp van Bea en Shaun slaagt Elly er eindelijk in om buiten te komen.

Dinsdag 21 december 2021 - aflevering 8377

Aaron en David bereiden zich vol spanning voor op hun gesprek met pleegzorg in de hoop toegelaten te worden als pleegouders. Ze schrikken echter wanneer er een heleboel persoonlijke vragen gesteld worden. Naomi, Pierce, Chloe en Ned zetten alles op alles om van het Cancer Council Morning Tea-project een succes te maken. Shaun is geschokt na het zien van de videodagboeken van Finn en neemt een drastische beslissing.

Woensdag 22 december 2021 - aflevering 8378

Elly is in shock na het nieuws van Shaun over zijn verhuis naar Zwitserland. Kan ze hem alsnog op andere gedachten brengen? De grote dag is aangebroken voor Chloe, Pierce, Naomi en Ned: het Biggest Morning Tea-evenement gaat van start. De eerste reacties zijn alvast lovend en er wordt veel geld geboden voor de kunstwerken van Ned. Paul blijft onrust zaaien tussen Chloe en Pierce. Gaat hij deze keer een stap te ver?

Donderdag 23 december 2021 - aflevering 8379

Na zijn aanvaring met Paul lucht Pierce zijn hart bij Toadie en vraagt zich luidop af of Paul misschien wel gelijk heeft. Voelt Chloe zich aangetrokken tot Naomi? Toadie probeert zich ondertussen neer te leggen bij de groeiende band tussen Dee en Heather, maar vindt dat allesbehalve gemakkelijk. Na een telefoongesprek tussen Dee en Heather kan hij het niet laten om een opmerking te geven.

Vrijdag 24 december 2021 - aflevering 8380

Het belooft een spannende avond te worden voor Pierce, Chloe en Naomi. Zetten ze hun zwoele plan door of is drie toch te veel? Na een bezoek aan Heather heeft Dee het emotioneel moeilijk. Toadie kan het niet laten en spuuwt zijn gal. Mackenzie is enthousiast wanneer Grant haar laat weten dat hij naar Erinsborough komt. Dipi en Shane voelen zich schuldig omdat ze de werkelijke reden voor zijn terugkeer voor haar verzwijgen.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.25 (wisselend) uur bij VTM 2.



