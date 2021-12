'Neighbours': week 50 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 13 december 2021 - aflevering 8371

Ondanks haar opluchting heeft Elly het moeilijk om zich weer aan te passen aan het leven buiten de gevangenismuren. Ook Shaun heeft het zwaar na alle trauma's die Finn en Claudia veroorzaakt hebben. Naomi blijft zich sterk aangetrokken voelen tot Pierce. Ze probeert wat afstand te creëren, maar Pierce merkt al snel op dat er iets aan de hand is. Naomi geeft Kyle de raad om zijn gevoelens voor Roxy niet langer te negeren.

Dinsdag 14 december 2021 - aflevering 8372

Naomi schaamt zich dood na haar onverwachte bekentenis tegenover Pierce over haar gevoelens voor hem. Paul komt ondertussen ook meer te weten over het verleden tussen Pierce en Naomi, en licht Chloe in over zijn ontdekking. Naomi wil een evenement organiseren om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek en vraagt Ned om een gietsel te maken van haar borsten. Clive wil indruk maken op Naomi door haar mee te nemen naar een worstelwedstrijd.

Woensdag 15 december 2021 - aflevering 8373

Chloe confronteert Pierce en Naomi met de bevindingen van Paul wat betreft hun gedeeld verleden. Naomi besluit vervolgens haar ontslag aan te bieden, maar Chloe is bereid haar een tweede kans te geven. Shaun voelt zich buitengesloten. Elly maant hem aan om met David te praten en dat doet hem duidelijk goed. Dee biecht aan Toadie op dat ze Heather bezocht heeft in de gevangenis. Shaun krijgt de indruk dat Elly zich opsluit.

Donderdag 16 december 2021 - aflevering 8374

Karl en Susan maken opnieuw ruzie. Susan heeft echter spijt en wil zich excuseren, maar Karl is ondertussen al troost gaan zoeken bij Olivia. Wanneer Susan hen samen aantreft in Harold's barst de bom. Valt hun huwelijk nog te redden? Chloe nodigt Naomi uit voor een etentje met haar en Pierce. Dee brengt opnieuw een bezoek aan Heather en maakt Toadie duidelijk dat ze een band met haar moeder wil opbouwen. Kan hij hiermee om?

Vrijdag 17 december 2021 - aflevering 8375

Toadie kan zijn woede ten opzichte van Heather maar moeilijk onder stoelen of banken steken. Hij vreest dat ze spelletjes aan het spelen is met Dee en besluit haar zelf op te zoeken in de gevangenis. Hendrix wil iets doen aan de situatie tussen Karl en Susan. Shaun probeert te achterhalen wat er aan de hand is met Elly, die er alles aan doet om het huis maar niet te moeten verlaten.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.25 (wisselend) uur bij VTM 2.



