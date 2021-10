'Neighbours': week 40 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 4 oktober 2021 - aflevering 8322

Jane is van slag wanneer Terese haar opbiecht dat zij de oorzaak is van de spanningen tussen haar en Paul. Ze probeert haar ervan te overtuigen dat zij en Paul niets meer dan vrienden zijn, maar desondanks blijft Terese twijfelen aan haar huwelijk. Nu ook Harlow niet aanwezig zal zijn bij het huwelijk vraagt Gary zich af of het niet beter is dat ze het hele gebeuren uitstellen. Zal Gary de waarheid ontdekken voor hij met haar trouwt?

Dinsdag 5 oktober 2021 - aflevering 8323

Finn vertelt de anderen dat Bea teruggekeerd is en probeert Elly te overtuigen haar niet achterna te gaan. Kyle en Roxy flirten er op los. Harlow wil niet langer zwijgen en besluit Harry in te lichten over het verraad van haar moeder. Finn ontdekt dat Harry hem gefilmd heeft. Toadie doet een schokkende ontdekking.

Woensdag 6 oktober 2021 - aflevering 8324

Mark en Paige treden in het huwelijksbootje. Paige is door het dolle heen wanneer Jack en Gabe samen arriveren. Paul vermoedt dat Jane nog steeds gevoelens heeft voor Des Clarke en nodigt hem stiekem uit voor het huwelijk zodat hij en Jane elkaar 'toevallig' tegen het lijf kunnen lopen. Karl en Susan beginnen zich zorgen te maken over Bea, die hun oproepen maar niet beantwoordt. Sky onthult dat ze gaat trouwen met Lana.

Donderdag 7 oktober 2021 - aflevering 8325

Harlow doet een schokkende ontdekking in het bos. Raakt ze nog heelhuids terug? Gary arriveert op het eiland om het goed te maken met Kyle. Elly maakt zich zorgen om Bea en besluit haar de volgende dag te gaan zoeken in Sydney. Finn manipuleert Harry. Een radeloze Prue probeert Gary en Harlow te bereiken.

Vrijdag 8 oktober 2021 - aflevering 8326

De trouwlocatie van Sky en Lana is volledig verwoest, maar Terese zet alles op alles om een nieuwe te vinden. Ondertussen arriveert Dylan, de ex van Sky, in Summer Bay en is geschokt door het nieuws over Sky en Lana. Jane twijfelt of ze Des nog een kans moet geven.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!