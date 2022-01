'Neighbours': week 4 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 24 januari 2022 - aflevering 8391

Roxy en Levi besluiten het bij één kus te laten. Hoe zal Kyle reageren wanneer hij het nieuws verneemt? Elly wordt opgejaagd door een journalist. Shaun komt tussenbeide en dat doet Elly vermoeden dat hij nog steeds om haar geeft. Toadie brengt een bezoek aan Heather in de gevangenis. Ze probeert hem ervan te overtuigen dat Dee echt van hem houdt.

Dinsdag 25 januari 2022 - aflevering 8392

Emmett is nerveus om te starten op Erinsborough High aangezien hij een serieuze achterstand heeft. Aaron en David hopen dat hij met de hulp van Shaun heel snel een sprong voorwaarts zal maken. Ned trakteert Yashvi op een etentje in een chic restaurant. Toadie is de biologische vader van Dee op het spoor. De man blijkt echter stervende te zijn. Hoe vertelt hij dit aan Dee?

Woensdag 26 januari 2022 - aflevering 8393

Toadie nodigt Dee uit voor een etentje om haar in te lichten over wat hij te weten is gekomen over haar biologische vader. Dee vertelt daarop dat ze onmiddellijk naar Alaska vertrekt, waarop Toadie aanbiedt om haar te vergezellen. Zal Dee ingaan op zijn voorstel of vertrekt ze alleen? Chloe en Pierce bijten zich vast in het eilandproject. Pierce is echter nog steeds kwaad op Hendrix, omdat ze door hem geen pleegouders zullen worden. Maar is dat wel zo? Elly probeert de draad van haar leven weer op te pakken, maar dat gaat moeilijker dan verwacht en daar geeft ze Toadie de schuld van.

Donderdag 27 januari 2022 - aflevering 8394

De beslissing van Kyle om terug te keren naar het eiland doet de wenkbrauwen fronsen bij vrienden en familie. Is hij daar wel klaar voor? De achterstand van Emmett blijkt groter dan gedacht en Shaun vreest dat hij zijn jaar zal moeten overdoen. Aaron en David hopen dat Emmett zijn achterstand alsnog kan wegwerken met enkele privélessen van Shaun. Toadie heeft de breuk met Dee nog niet verwerkt en lucht zijn hart bij Elly. Zij heeft echter iets op te biechten.

Vrijdag 28 januari 2022 - aflevering 8395

Roxy is het twijfelen van Kyle meer dan beu en stelt hem voor de keuze: ofwel vormen ze een koppel en mag iedereen het weten, ofwel stopt het voorgoed. Levi smeekt Bea om zijn geheim te bewaren en niemand in te lichten over zijn epilepsie. Clive stelt ondertussen steeds meer vraagtekens bij het gedrag van Sheila ten opzichte van Levi. Zal ze hem de waarheid vertellen?

