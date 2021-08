'Neighbours': week 35 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 30 augustus 2021 - aflevering 8297

Paul gaat langs bij Jane om te kijken of alles wel oké is met haar nadat Terese hem inlichtte over haar uitbarsting. Jane blijft echter volhouden dat er niets aan de hand is, waarop Paul besluit om de hulp van Dipi in te schakelen. Kan zij de waarheid achterhalen? Karl is getuige van een gezellig moment tussen Dipi en Gary. Zal hij Shane inlichten over wat hij gezien heeft?

Dinsdag 31 augustus 2021 - aflevering 8298

Elly ontdekt dat Bea contact heeft gezocht met Trent, de vader van Finn, hoewel hij zelf had aangegeven dat niet te willen. Wanneer ze samen kennismaken met de man doen ze een ontdekking die Finn behoorlijk van streek zou kunnen maken. Gary is verrast door de kus van Dipi. Zij wil Shane zo snel mogelijk de waarheid vertellen, maar Karl is haar al voor. Betekent dit het einde van het huwelijk van Shane en Dipi?

Woensdag 1 september 2021 - aflevering 8299

Bea en Elly lichten Finn in over hun ontdekking. Ondanks haar voornemen om afstand van Finn te houden, probeert Elly hem zo goed mogelijk bij te staan. Zal Finn Bea kunnen vergeven nu ze zijn vader opnieuw in zijn leven gebracht heeft? Dipi en Shane beseffen dat ze elkaar eigenlijk niet wilden kwetsen en proberen hun problemen aan te pakken. Dipi doet een schokkende vaststelling over Richard, de zogenaamde vriend van Jane.

Donderdag 2 september 2021 - aflevering 8300

Ned wacht vol spanning af terwijl de politie haar onderzoek verderzet. Hij maakt zich zorgen wanneer hij Yashvi een verdacht telefoongesprek hoort maken. Jane wordt betrapt door Susan. Zal Susan haar excuus geloven? Dipi zet ondertussen haar zoektocht naar catfish Richard verder. Maar brengt ze zo zichzelf en Jane niet in gevaar?

Vrijdag 3 september 2021 - aflevering 8301

De relatie van Yashvi en Ned staat onder druk. Kan hun relatie wel blijven duren als Yashvi haar carrière bij de politie een kans wil geven? Mark vindt alvast van niet. Chloe heeft eindelijk het gevoel dat ze haar zaken op orde heeft, maar daar brengt een onverwachte gast verandering in.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag omstreeks 17.30 uur bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!