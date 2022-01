'Neighbours': week 3 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 17 januari 2022 - aflevering 8386

Iedereen is in paniek nu Hugo vermist is. Toadie is de wanhoop nabij. Andrea houdt zich ondertussen samen met Hugo en Owen schuil in een leegstaand huis. In de tuin van de gevangenis ontdekt Heather een telefoon die daar door Andrea werd achtergelaten. Maar wie zal ze helpen: Andrea of Toadie? Sheila is niet opgezet met de komst van Levi. Waarom wil zij haar kleinzoon niet in Erinsborough? Kyle daarentegen wil dat Levi blijft.

Dinsdag 18 januari 2022 - aflevering 8387

Aaron en David organiseren een afscheidsetentje voor Emmett. Paul brengt een schotel macaroni met kaas mee en dat doet Emmett denken aan zijn moeder, die dat gerecht ook altijd voor hem klaarmaakte. Wil hij wel afscheid nemen van deze warme mensen? Heather slaagt erin om af te spreken met Andrea. Levi, Dee en Toadie wachten ondertussen in de auto. Zal Toadie zich kunnen beheersen?

Woensdag 19 januari 2022 - aflevering 8388

Toadie is opgelucht nu Hugo veilig en wel thuis is. Hij is echter nog steeds woedend op Dee omdat door haar Andrea en Heather opnieuw in hun leven kwamen. Shane en Dipi proberen te bemiddelen, maar Toadie houdt voet bij stuk en weigert met Dee te praten. Hij schrijft haar een brief, maar komt uiteindelijk toch tot het besef dat hij de confrontatie met haar moet aangaan. Na alle gebeurtenissen overweegt Yashvi om ontslag te nemen. David en Aaron zijn in de wolken nu Emmett besloten heeft om te blijven.

Donderdag 20 januari 2022 - aflevering 8389

Aaron en David halen opgelucht adem wanneer Paul erin slaagt om Emmett te vinden. Zullen ze de waarheid vertellen over wat er is gebeurd? Mackenzie en Grant kunnen het ondertussen goed met elkaar vinden. Voor zijn vertrek heeft hij echter nog nieuws dat hun band weer danig op de proef kan stellen. Pierce en Chloe willen uitzoeken of pleegzorg ook iets voor hen kan zijn. Aaron en David brengen hen in contact met Leila. Hendrix is niet meteen gewonnen voor het idee. Zal hij het gesprek verstoren?

Vrijdag 21 januari 2022 - aflevering 8360

Susan en Karl genieten van hun vakantie, maar er heerst nog steeds een ijzige spanning tussen hen. De emoties lopen dan ook hoog op wanneer ze een gesprek over hun toekomst aanknopen. Na het slechte gesprek met Leila komen Pierce en Hendrix lijnrecht tegenover elkaar te staan, want Pierce is ervan overtuigd dat Hendrix opzettelijk hun kansen teniet heeft gedaan. Sheila probeert Levi te koppelen, maar dat gaat niet zoals gepland.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 17.00 (wisselend) uur bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!