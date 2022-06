'Neighbours': week 24 (2022) - PREVIEW

In thuisland Australië vond deze week de allerlaatste draaidag van 'Neighbours' ('Buren') plaats. Wij kunnen nog minstens een jaar genieten van de avonturen in Ramsay Street. En er staan nog heel wat wendingen op het programma. Lees hier de preview voor volgende week.

Maandag 13 juni - aflevering 8490

Chloe is met stomheid geslagen wanneer ze Dipi en Pierce samen aantreft. Ze vlucht weg en zoekt troost bij Nicolette. Is dit het definitieve einde van hun huwelijk? Intussen wacht Shane vol spanning op Dipi. Hij wil haar verrassen, maar krijgt zelf een verrassing van formaat wanneer Dipi hem opbiecht wat er gaande is.

Dinsdag 14 juni 2022 - aflevering 8491

Dipi krijgt Pierce maar niet uit haar hoofd. Shane is in de war door het hele gebeuren en is woedend op Dipi. Zal hij in oude gewoontes hervallen? Mackenzie en Yashvi hebben elk zo hun idee over de affaire. Pierce wijst met een beschuldigende vinger naar Nicolette voor het uitkomen van de affaire.

Woensdag 15 juni 2022 - aflevering 8492

Mackenzie probeert te begrijpen waar haar plotse uitbarsting vandaan kwam. Na advies van Harlow en Roxy besluit ze Richie de waarheid te vertellen over hoe ze zich voelt. Bea blijft contact houden met Nathan, niet wetende over zijn link met Levi.

Donderdag 16 juni 2022 - aflevering 8493

Bea is in de wolken na haar date met Nathan. Kyle en Roxy denken na over een manier om een mogelijke romance tussen de twee een halt toe te roepen, voor Levi er lucht van krijgt. Die laatste heeft ondertussen beslist om de confrontatie met zijn aanvaller aan te gaan zodat hij het verleden achter zich kan laten. Toadie wil Audrey bedanken voor haar inzet en nodigt haar uit voor een etentje.

Vrijdag 17 juni 2022 - aflevering 8494

Shane wil zijn relatie met Dipi nog een kans geven, maar zij twijfelt. Een verhitte discussie tussen hen wordt onderbroken door een onverwachte bezoeker. Pierce is een wrak sinds het uitkomen van zijn affaire. Hij polst bij Chloe of hun huwelijk nog te redden valt.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



