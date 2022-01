'Neighbours': week 2 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 10 januari 2022 - aflevering 8381

David en Aaron hebben niets meer van pleegzorg gehoord sinds het laatste gesprek en gaan ervan uit dat ze niet langer in aanmerking komen. Paul probeert hen moed in te praten. Dee en Heather mogen samen tijd doorbrengen in de tuin van de gevangenis. Wanneer Toadie verneemt dat Dee de zoektocht naar haar vader heeft stopgezet, besluit hij zelf een privédetective aan het werk te zetten.

Dinsdag 11 januari 2022 - aflevering 8382

Aaron en David schrikken wanneer ze de dertienjarige Emmett onder hun hoede krijgen, maar besluiten het een kans te geven wanneer ze zien hoe broodnodig de jongen een thuis nodig heeft. Roxy denkt erover na om op date te gaan met Kyle, maar voelt zich beledigd wanneer ze ondekt dat Sheila hier geen voorstander van is.

Woensdag 12 januari 2022 - aflevering 8383

Aaron en David zijn verbijsterd wanneer Emmett opbiecht dat hij hen heeft horen zeggen dat ze geen kind van zijn leeftijd onder hun hoede willen. Emmett voelt zich afgewezen en loopt weg. Karl en Susan kijken uit naar hun reis naar Ierland. In Lassiters bereiden Terese en haar team het Writers' Festival voor. Terese is geschokt wanneer ze de cover onder ogen krijgt van het boek dat er zal worden voorgesteld.

Donderdag 13 januari 2022 - aflevering 8384

Mackenzie is een wrak nadat ze de ware intenties van Grant achterhaalde. Is de band tussen hen voorgoed gebroken? Het boek van Olivia maakt ook Karl en Susan van slag. Ze besluiten de confrontatie met haar aan te gaan. Andrea en Owen bedenken een plan en Dee trapt er met open ogen in.

Vrijdag 14 januari 2022 - aflevering 8385

Dee ontwaakt in de gevangenis en is in shock. Ze probeert de cipiers duidelijk te maken wat er aan de hand is. Zullen ze haar geloven? Andrea zet ondertussen haar plan verder opdat zij en Hugo eindelijk terug samen kunnen zijn. Elly besluit het boek van Olivia te lezen. Sheila bedenkt een manier waarmee iedereen voorgoed afscheid kan nemen van Finn. Kyle is door het dolle heen wanneer hij en Bea Levi Canning, zijn neef, tegen het lijf lopen. Sheila is minder enthousiast. Toadie krijgt advies van Russell Brand, die in Erinsborough is voor het Writers' Festival.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.55 (wisselend) uur bij VTM 2.



