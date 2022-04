'Neighbours': week 16 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 18 2022 - aflevering 8450

Chloe probeert de schijn op te houden en besluit tegen het advies van Pierce en Nicolette in om de babyshower voor Fay te laten doorgaan. De emoties worden haar echter al gauw teveel. Aaron en David zijn er klaar voor om opnieuw een kind in hun leven te hebben. Susan reikt Shane de hand.

Dinsdag 19 april 2022 - aflevering 8451

Pierce krijgt telefoon van een paniekerige Chloe, die vreest dat er iets mis is met hun baby. Shane probeert zijn huwelijk met Dipi te redden. Om meer tijd met haar te kunnen doorbrengen stelt hij voor om haar te helpen bij Harold's, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Toadie confronteert Rose met de beschuldigingen van Hendrix. Woensdag 20 april 2022 - aflevering 8452

Scarlett keert terug en is duidelijk uit op wraak. Ze chanteert Ned met de video die ze in haar bezit heeft. Zal hij een pact met de duivel moeten sluiten? Levi wacht vol ongeduld op nieuws. Om zijn gedachten te verzetten stelt Bea een stevige work-out voor en al gauw slaagt ze erin om zijn pessimistische houding om te draaien. Donderdag 21 april 2022 - aflevering 8453

Na het voorstel van Scarlett loopt Ned op de tippen van zijn tenen en dat ontgaat ook Yashvi niet, die vreest dat hij opnieuw last heeft van een posttraumatische stressstoornis. Rosie panikeert wanneer haar rekeningen geblokkeerd worden. Vrijdag 22 april 2022 - aflevering 8454

Sheila voelt zich enorm schuldig over haar bedrog. Zal ze alles opbiechten aan Levi? Rose geeft Toadie en Mackenzie een schoonheidsbehandeling, maar die heeft niet het gewenste resultaat. Susan wijst Karl en Jane op hun uit de hand gelopen koopgedrag. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

