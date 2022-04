'Neighbours': week 14 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 4 april 2022 - aflevering 8440

Roxy heeft een idee om Dipi op te vrolijken: een avondje karaoke. Wanneer hij alweer een nieuwe factuur ontvangt, besluit Ned alsnog voor het gemakkelijke geld te kiezen en de naaktvideo te maken. Hij krijgt echter al gauw spijt van zijn beslissing. Rose blijft toenadering zoeken tot Toadie. Wat is ze van plan?

Dinsdag 5 april 2022 - aflevering 8441

Het onderzoek van Yashvi en Levi naar de drugsbende zit op een dood spoor. Ze vinden geen enkele aanwijziging over waar River zich zou kunnen bevinden. Levi besluit een betere band met Dax op te bouwen in de hoop zo meer te weten te komen, terwijl Yashvi hun onderzoek verderzet. Ned vreest het ergste nu een van zijn volgers weet waar hij woont. De lancering van The Hive is een succes. Woensdag 6 april 2022 - aflevering 8442

Roxy heeft een idee om Dipi op te vrolijken: een avondje karaoke. Wanneer hij alweer een nieuwe factuur ontvangt, besluit Ned alsnog voor het gemakkelijke geld te kiezen en de naaktvideo te maken. Hij krijgt echter al gauw spijt van zijn beslissing. Rose blijft toenadering zoeken tot Toadie. Wat is ze van plan? Donderdag 7 april 2022 - aflevering 8443

Chloe is overdonderd door de liefdesverklaring van Nicolette. Kan Nicolette nog in dienst blijven? Toadie is enorm blij met de hulp van Rose, die haar beste beentje voor blijft zetten. Hij vermoedt dan ook geen kwaad opzet wanneer ze een grote interesse voor één bepaalde zaak begint te tonen. Harlow en Mackenzie proberen met respect voor elkaar campagne te voeren, maar Paul, Hendrix en Richie hebben duidelijk andere plannen. Vrijdag 8 april 2022 - aflevering 8444

Yashvi is vastberaden om Dax ten val te brengen en gaat op zoek naar de schooldealer. Rose betrapt Hendrix, maar besluit een deal met hem te sluiten: zij zal zwijgen als hij haar de speech van Mackenzie bezorgt. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!