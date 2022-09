Natuurtalenten Riadh Bahri, Hans Van Alphen en Tourist LeMC scherpen de pijlen in 'BV Darts'

In 'BV Darts' wordt hevig gestreden voor de laatste twee plaatsen van de tweede voorronde. In de 'poule des doods' spelen Riadh 'Thunderbird' Bahri, Tourist 'Samurai' LeMC en Hans 'The Spartan' Van Alphen het mentale spelletje op het scherpst van de snee.

Maar wie verschiet zijn kruit met losse flodders en moet het strijdtoneel onherroepelijk verlaten?

Lucht- en ruimtevaart kennen voor de meest flamboyante nieuwslezer van het land geen geheimen, maar schiet hij ook als een raket richting de overwinning? Op vestimentair vlak stapt Riadh alvast in de voetsporen van de excentrieke dartkampioen Peter Wright, fingers crossed dat hij dit ook op dartvlak kan waarmaken. Cupido gooide zijn pijlen in ieder geval recht in de bullseye: Riadh steekt zijn crush voor tegenspeler Hans Van Alphen niet onder stoelen of banken.

Hij is olympisch kampioen in de tienkamp, maar liggen de dartpijlen even goed in zijn handen als de speren? Deze spierbundel gooit het dartbord bijna aan diggelen, maar trefzeker is Hans in ieder geval wél. Als een echt competitiebeest heeft hij in zijn kinépraktijk dan ook uren voor ‘den blok’ gestaan. Hopelijk brengen de verliefde blikken en ‘marginale’ broek van Riadh hem niet van zijn melk.

Met zijn liedjes raakt hij iedereen recht in het hart, maar is hij ook even trefzeker en loepzuiver met zijn dartpijlen? Als een rasechte troubadour heeft Tourist LeMCj één doel voor ogen: Dancing Dimi jaloers maken op zijn walk on song. Al zou hij dat ook weleens kunnen doen met zijn dartkunsten…

'BV Darts', donderdarts 29 september om 21.20 uur bij VTM 2.