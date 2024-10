Natuurfenomeen El Niño brengt bemanning van 'Over De Oceaan' in de problemen

In de Tweede aflevering van 'Over De Oceaan' krijgt de bemanning te maken met El Niño, een natuurfenomeen waarbij het oppervlaktewater van de oceaan ongewoon warm wordt.

Tijdens El Niño kan de wind sterk afnemen, of zelfs van richting veranderen, en dat kan roet in het eten gooien van de planning én de voedselvoorraad van onze vaarders. Als Kat, de weervrouw van dienst, en co-schipper Willem de weersvoorspellingen checken, ziet het er alvast niet rooskleurig uit: 'We hebben bijna negen dagen geen wind.'

'Dit hebben we nog niet gezien. Als het zo blijft, is onze reis naar de vaantjes.' Co-schipper Willem en Kat Kerkhofs hebben er geen goed oog in. Door het weerfenomeen dreigen ze een lange tijd zonder wind te vallen en moeten ze misschien een tussenstop maken in Kaapverdië om extra voorraad in te slaan. 'Gaan we Kerst wel nog bij onze familie kunnen vieren?', maakt Kat meteen de reflex. De bemanning kan enkel hopen op gunstige weergoden die zorgen voor een duwtje in de rug, letterlijk dan.

