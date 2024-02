Nathalie Meskens verrast zieke Rebekka met videoboodschap van de Belgian Cats in 'Een Echte Job'

Nathalie Meskens heeft de afgelopen weken een speciale band opgebouwd met haar patiënten. In een nieuwe aflevering van 'Een Echte Job' neemt ze afscheid van de liefdevolle Rebekka.

Aangezien Rebekka een grote basketbalfan is, heeft Nathalie een bijzondere verrassing voor haar in petto. Daarvoor schakelde ze de hulp in van Belgian Cat Julie Van Loo: 'Dag lieve Rebekka, ik wil je heel veel moed inspreken. Je bent super goed bezig. Stap voor stap zal je wel terug de oude worden', zegt Julie in een videoboodschap. 'We hopen alvast dat je je in november veel beter voelt, want we zouden je super graag uitnodigen voor een match van de Belgian Cats. Heel veel beterschap, wij duimen voor jou!' Die verrassing had Rebekka niet zien aankomen, ze glundert dan ook van blijdschap.

'Een Echte Job', maandag 12 februari om 20.35 uur bij VTM.