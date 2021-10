Nagelbijtende hondmoeting in 'Viervoeters': 'Worst case gaat hij bijten'

In een nieuwe aflevering van 'Viervoeters' staan Joris en Dominique voor een moeilijke opdracht. Het sportieve koppel Steven en Klaartje heeft tijd en ruimte om een derde hond te verwelkomen, maar het moet dan wel boteren met hun andere honden Dillon en Sam.

'Onze hond Dillon, die ook geadopteerd is, doet het niet altijd even goed met andere honden. En daar hebben we wel wat schrik voor. Worst case gaat hij bijten.' Gelukkig kunnen ze beroep doen op de professionele begeleiding van de experten.

Ludo en Ria hebben al heel hun leven honden gehad. Na een korte hondenpauze zoeken ze nu een nieuwe viervoeter. Over de grootte en het ras discussiëren ze dagelijks.

Vrijgezel Tine heeft onlangs een appartement gekocht en is klaar om dat te delen met een harige huisgenoot.

'Viervoeters', woensdag 6 oktober om 20.35 uur op Play4.