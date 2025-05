Monnik Giel deelt zijn bijzondere levensverhaal in 'Viva La Feta'

Giel Foubert, beter bekend als Monnik Giel, is de volgende gast in Viva La Feta. Op vijftienjarige leeftijd besloot hij naar India te trekken om een opleiding tot boeddhistisch monnik te volgen.

Een beslissing die destijds tot heel wat media-aandacht en juridische procedures leidde, maar uiteindelijk kreeg hij toestemming om zijn droom na te jagen. In 'Viva La Feta' blikt hij openhartig terug op die turbulente periode voor zijn vertrek.

'Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart uit bezorgdheid omdat er werd getwijfeld of het wel degelijk mijn keuze was en ik niet beïnvloed was', vertelt hij. 'Ik begreep wel waarom dat onderzoek er was. Ik vroeg aan de rechter waarom ik niet mocht vertrekken, terwijl er zoveel jonge sporters naar het buitenland vertrekken. Toen ik geen antwoord kreeg, was ik enorm teleurgesteld in het rechtssysteem.'

Nu zijn we meer dan tien jaar verder en op de vraag van Otto-Jan of hij de juiste keuze heeft gemaakt is Giel absoluut positief: 'Het was zeker de juiste beslissing. Daardoor heb ik de taal heel goed kunnen leren. Het was mijn doel om het Boeddhisme goed te kunnen bestuderen.'

Giel heeft een drukke 48u voor de boeg. Otto-Jan neemt hem mee om te gaan kajakken, Jani bezoekt samen met hem dan weer het plaatselijk klooster. Daarnaast wou hij heel graag een workshop automechaniek volgen, dus rijden Jani en Otto-Jan samen met de monnik naar de garage om hun schamele Suzuki eens onder handen te nemen.

'Viva La Feta', woensdag 28 mei om 21.15 uur op GoPlay en Play4.