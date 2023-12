Moment suprême in 'Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk': blijven Karen & Sharon getrouwd of willen ze scheiden?

Wordt het een 'ja', of een 'neen'? Meer opties zijn er niet tijdens het beslissingsmoment van Karen en Sharon, die na 7 weken huwelijk moeten kiezen of ze getrouwd willen blijven of niet.

Zaterdag 16 december komen op VTM GO de laatste 4 afleveringen van 'Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk' online en is de kijker getuige van de - mogelijks - laatste dagen samen van het jonge stel.

Vijf dagen voor het beslissingsmoment nemen de dames afscheid van mekaar om elk wat dingen op een rijtje te zetten. Want als je beslist om getrouwd te blijven of te scheiden, ga je maar beter niet over één nacht ijs. Vooral voor Karen, die in tegenstelling tot Sharon nog geen vlinders ervaart, brengt de tijd apart misschien wel raad: 'Ik heb tot nu toe nog niet echt de kans gekregen om eens tot mezelf te komen, om echt eens na te denken hoe ik me nu voel, wàt ik exact voel voor Sharon,... Mis ik haar als ze er niet is, voel ik me beter met haar erbij, verlang ik naar haar als ze er niet is,...? Ik denk dat deze dagen veel duidelijk zullen maken voor mij.'

Tijd hebben ze niet weggegooid, maar toch is het erop of eronder, nu of nooit voor Karen en Sharon: wordt het ‘ja’ of ‘neen’? Je ziet het in de laatste aflevering van 'Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk', op zaterdag 16 december op VTM GO en op donderdag 28 december om 21.45 uur op VTM.