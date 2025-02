Miss België Chayenne Van Aarle doet auditie in 'Lift You Up'

Vrijdag neemt de 25-jarige Chayenne uit Linkeroever plaats op de lift van 'Lift You Up'. Zij is marketeer, presentatrice op events ťn Miss BelgiŽ 2022.

Daarnaast heeft ze een klok van een stem. 'Ik ben hier niet voor de glitter en de glamour, maar voor het verhaal en de muziek', vertelt ze. 'Als kind had ik twee dromen waarvan er al één is uitgekomen als Miss België. De andere droom is zangeres worden. Als Miss België gebruikte ik mijn stem om mensen te helpen die zich onbegrepen voelden, als zangeres gebruik ik mijn stem om mensen dichter bij elkaar te brengen omdat ze elkaar soms niet begrijpen.' Met Voilà van Barbara Pravi brengt ze een Franstalige auditie, die Metejoor op ideeën brengt. 'Ik ben geen polyglot, begot. Maar het lijkt me heel leuk om eens een Metejoor-liedje in het Frans te doen', reageert hij. 'Ça c'est ce que ma mère a dit? We gaan het zien.'

