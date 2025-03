'Mijn Eerste Reis' vrijdag met Kim Van Oncen

Foto: VRT 1 - © VRT 2025

In 'Mijn Eerste Reis' trekt een bekende gast samen met Siska Schoeters naar een betekenisvolle reisbestemming. Een plek die een grote indruk op hem of haar heeft nagelaten om de meest uiteenlopende redenen: een familiale link, de confrontatie met de volwassenheid, de grote cultuurshock of een bijzonder lief.

Actrice en presentatrice Kim Van Oncen keert na dertig jaar terug naar Blankenberge. Als klein meisje verloor ze er haar hart tijdens de jaarlijkse vakanties met haar grootouders Jeanne en Jos. Blankenberge werd voor Kim een synoniem voor zorgeloosheid.

'Mijn Eerste Reis', vrijdag 21 maart om 20.40 uur op VRT 1.