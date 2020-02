'McMillions' nieuw op Play en Play More

Vanaf 4 januari zal je elke dinsdag op Telenet Play en Play More kunnen kijken naar het eerste seizoen van 'McMillions'. In een tijd waarin intrigerende docu-series ontzettend populair zijn, pakt HBO uit met deze 6-delige documentairereeks geproduceerd door Mark Wahlberg.

'McMillions' gaat over de ophefmakende en beruchte van McDonald’s oplichtingszaak in de jaren ’90: McDonalds deelde toen regelmatig prijzen uit via een Monopoly-promotiespel. Alleen wisten ze niet dat een ex-agent en zijn trawanten een uitgekiend plannetje hadden opgezet waarmee ze alle hoofdprijzen voor zichzelf hielden. Tot een tip bij de FBI leidde tot een grootschalig onderzoek met undercover-werk en schimmige deals met ex-gevangenen die banden hadden met de maffia.