Martien Meiland kleurt aflevering twee van 'Viva La Feta'

Otto-Jan en Jani bezorgen deze week niemand minder dan mister Martien Meiland twee onvergetelijke dagen op Sifnos. Otto-Jan neemt de Nederlandse realityster meteen mee naar de rotsen en het water voor een frisse duik en merkt op dat Martien twee verschillende oogkleuren heeft. Maar daar is een goede reden voor: hij is blind aan één oog.

'Ik heb een schaar in mijn oog gestoken toen ik plaatjes zat te knippen', vertelt Martien. 'Ik heb een jaar in het ziekenhuis gelegen, van mij 4 tot mijn 5 jaar, en ik ben 9 keer geopereerd. De schaar was helemaal door m’n oogbol gegaan. In 1964 was de medische wereld daar natuurlijk helemaal nog niet in thuis. Ik was de eerste in Nederland die een contactlens kreeg.'

En ook na het pottenbakken met Jani is Martien erg openhartig, onder andere over zijn coming-out op zijn 40ste. Wanneer hij het verhaal vertelt vloeien er zelfs enkele tranen: 'Ik ging eerst meteen naar de huisarts voor een pil of een hormoonspuit zodat ik weer mijn oude Martiengevoel zou krijgen. Ik was natuurlijk heel gelukkig met Erika en de kinderen en we hadden alles op de rit. Totdat het moment kwam dat een man mij zoende en ik al die trillende gevoelens vanbinnen voelde. Ik zag gelijk heel mijn wereld in elkaar vallen.'

'Viva La Feta', maandag 4 april om 20.40 uur op Play4.