Marti Pellow van Wet Wet Wet staat na 30 jaar terug op het podium van 'Tien Om Te Zien'

Vanavond is het tijd om met lampjes te zwaaien op de zeedijk van Westende. De performance van Marti Pellow wordt een nostalgische throwback in een nieuwe aflevering van 'Tien Om Te Zien'.

Marti Pellow stond met Wet Wet Wet in 1994 voor het eerst op het podium van 'Tien Om Te Zien' om hun wereldhit Love Is All Around te brengen. De soundtrack van de film Four Weddings And A Funeral, de iconische song uit Love Actually én openingsdans bij uitstek. Speciaal voor 'Tien Om Te Zien' maakt Marti voor het eerst in 25 jaar de grote oversteek van Schotland naar het Europese vasteland om 30 jaar na de release van Love Is All Around nog één keer zijn monsterhit te brengen voor het publiek in Westende.



Bekijk de preview hier:

'Tien Om Te Zien', vanavond, zondag 11 augustus om 20.35 uur bij VTM.