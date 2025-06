Marcelo Ballardin is de laatste reisgezel in 'Gloria Mundi'

Chef-kok Marcelo Ballardin neemt Gloria Monserez mee naar de plekken van zijn jeugd in BraziliŽ. Ze chillen op een familiebarbecue, vangen piranha's in het Amazoneregenwoud en Gloria bereidt een visgerecht in Marcelo's favoriete restaurant.

Marcelo toont het huis in het tropische Manaus waar hij tot zijn 14de woonde. Onderweg vertelt hij over zijn struggle met overgewicht, zijn tienerangst om uit de kast te komen en zijn humeurige parcours als sterrenchef. ​

Marcelo Ballardin (43) is een gerenommeerde chef-kok uit Gent, geboren in Brazilië. Hij heeft een Braziliaanse moeder en een Braziliaans-Italiaanse vader. ​ Tot zijn 14de verbleef hij in Manaus, een miljoenenstad in het Amazonegebied. Marcelo verwierf als chef-kok naam en faam door innovatieve gerechten met ingrediënten uit de hele wereld. 'Gloria Mundi', maandag 23 juni om 20.40 uur op VRT 1.