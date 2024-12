Marc Coucke over de band met zijn vader in 'Ver Van Huis': 'Ik keek enorm naar hem op'

Al twee keer op rij konden Marc en Chloé de etappe-overwinning in de wacht slepen in 'Ver Van Huis'. Met een nieuwe etappe in Kroatië voor de boeg, wil Marc het wat rustiger aanpakken maar Chloé zit vol energie.

'Laat het vandaag maar aan mij over', lacht ze. Tijdens de zoektocht naar een lift belanden Chloé en Marc bij een Duits koppel. En dat doet hem denken aan zijn eigen ouders: 'Die vrouw doet me aan mijn mama denken. Meeste mensen zeggen dat ik het meest op mijn moeder lijk qua humor. Mijn vader was een hardwerkende en slimme apotheek. Mijn broer en ik keken heel fel naar hem op. Mijn vader is drie jaar geleden gestorven. Hij was op een gezegende leeftijd, maar het is altijd een heel groot verlies. Je hebt een periode met en zonder je papa. Dat impacteert', klinkt het bij Marc. En ook Chloé ging toen door een moeilijke periode. 'Het ergste was om papa zo te zien afzien. Zijn ouders zijn z’n alles. Ik zag hem voor het eerst wenen. Het besef dat ik dat ook ooit moet meemaken, heeft me afgeschrikt', vertelt ze.

Bruno en Sam staan voor een loodzware opdracht. Met een achterstand van meer dan 800 kilometer na twee gemiste checkpoints, zetten ze alles op alles om terug in het spel te komen. Halen Bruno en Sam voor het eerst het checkpoint? Fran en Noa liggen beter op schema, maar besluiten een uitstap van 60 kilometer omweg te maken. Francesco wil terug naar een plek waar hij twintig jaar geleden met zijn vrouw is getrouwd en een hartje in een rots graveerde. 'Ik ben benieuwd of het er nog staat', lacht hij. Noa haalt er inspiratie uit: 'Later wil ik ook zo’n sterke band met iemand. Zoals mijn ouders, die zijn zo zeker van elkaar. Ze maken enkel ruzie over stomme dingen. Dat wil ik ook heel graag', vertelt ze.

De dagopdracht werd dit keer gekozen door Sam, die een berg wil beklimmen. 'Mijn vader heeft een groot respect voor de natuur. Ik wil horen hoe hij het landschap ziet', vertelt Sam. Maar enthousiasme is niet overal te bespeuren. 'Ik ben geen fan van klimmen', klinkt het bij Sébastien. Véronique duwt door en wil de opdracht uitvoeren om een extra punt in de wacht te slepen. Ze gaan op zoek naar een berg, maar hun zoektocht neemt een onverwachte wending en draait helemaal anders uit dan verwacht…

