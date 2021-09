Mannen- én vrouwenvilla staan volledig op hun kop in 'Temptation Island: Love or Leave'

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

Na het heftige kampvuur in de vorige aflevering, blijven de mannen met onbeantwoorde vragen achter. In de vrouwenvilla praten de mannelijke singles nog na over de bekentenis van Delphine: zij biechtte op dat ze ooit in hun huis een een camera heeft gehangen.