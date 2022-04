Mama Anouk danst samen met dochter Manon voor overleden papa in 'Come Dance With Me'

11 kinderen vormen een duo met een ouder en strijden 10 weken lang voor de titel van 'Come Dance With Me'. Ze dagen hun ouders uit om deel te nemen aan een waanzinnige danscompetitie.

Welke mama of papa heeft even veel talent als zijn of haar kind? Daar beslissen de drie J’s over: James Cooke, Jeny Bonsenge en Jan Kooijman.

Deze week staat 'Come Dance With Me' in het teken van dromen. Anouk en Manon brengen een dans die hen heel nauw aan het hart ligt. 'Mijn droom is om nog eens in contact te komen met je overleden papa. Ik zou vooral heel veel vertellen over hoe Manon is, hoe goed ze het doet. Maar dat we hem enorm missen. Dat het jammer is dat hij er niet bij kan zijn', vertelt mama Anouk.

Jurylid James Cooke is onder de indruk van de dans van Manon en Anouk. "Je hebt niet enkel connectie gezocht met Manon, maar ook af en toe eens met daarboven. En dat je dat doet in een dans is prachtig. Je voelt dat dat heel oprecht is. De warmte kwam tot hier."

Vorige week werd er niemand naar huis gestuurd, maar vanaf morgen staan de twee duo's met de laagste punten het beste van zichzelf te geven in een alles beslissende dance battle. Welk duo kan de 3-koppige jury het meeste overtuigen?

'Come Dance With Me', vanaf 2 april elke zaterdag om 19.45 uur op Play4.