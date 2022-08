Makelaar Arjen in 'Costa Belgica': 'Het budget is tien keer zo groot'

Een nieuwe maandagavond, een nieuwe makelaar en een nieuwe duik in het Spaanse vastgoedparadijs. In 'Costa Belgica' bij VTM 2 maakt de kijker kennis met de Gentse Arjen van 'Lucas Fox' in Marbella.

Een ondernemer in hart en nieren voor wie the sky the limit is. Hij zei zijn job als makelaar in België vaarwel en koos voor the glamour van Marbella. Ondertussen verkoopt hij villa’s die wel tien keer zo duur zijn als de huizen die hij in België verkocht.

'Costa Belgica', maandag 29 augustus om 21.40 uur bij VTM 2.