Madieke en Fabrizio genieten van hun romantische 24-uren date vlak voor de finale van 'De Bachelor'

Sanne, Madieke & Margaux maken zich op voor hun ultieme privé-dates met Fabrizio. Vierentwintig uur lang zal hij met elke dame doorbrengen op een romantische locatie.

Sanne: 'Ik ben nerveus, samen slapen, dat is best wel spannend.'

De dames doen er alles aan om het hart van Fabrizio te veroveren en een plekje in de finale te bemachtigen. Fabrizio en Madieke sluiten hun romantische avond af bij het haardvuur en genieten van hun eerste nacht samen.

Madieke: 'De connectie die wij hebben die heb ik al lang niet meer gehad, en dat is fijn om te voelen.'

Krijgt Fabrizio een antwoord op zijn laatste vragen en wordt het duidelijk met wie hij verder wil?

'De Bachelor', woensdag 20 april om 20.40 uur op Play4 en GoPlay.