Maandag in 'Wereldrecord': Nadia Comaneci – Gymnastiek

Foto: TVvisie - © Nico de Freyn 2019

Montreal, 1976. De piepjonge Nadia Comaneci maakt furore met een onnavolgbare routine op de brug met ongelijke leggers. Voor het eerst in de Olympische geschiedenis wordt een turnoefening beloond met de perfecte 10.

Bestaat de perfectie in sport? In het lab van Kristof Huts blijkt dat die perfectie al heel ver weg is als Maarten nog maar zijn armen in de lucht steekt. We ontdekken bij professor Matthieu Lenoir hoe moeilijk het is om mooi in evenwicht stil te staan, tenzij je een vrouw bent. En in de topsporthal van Gent, op een training van onze Belgische turntrots Nina Derwael, wordt Maarten duizelig van de halsbrekende toeren die hij ziet.

In deze aflevering: topgymnasten Nina Derwael en Axelle Klinckaert, trainers Marjorie Heuls en Yves Kieffer, Kristof Huts (VUB/UHasselt), professor Matthieu Lenoir (UGent) en internationaal jurylid Valerie Van Cauwenberghe.

'Wereldrecord', maandag 2 maart om 21.20 uur op Canvas.