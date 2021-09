Maandag in 'Het Scheldepeloton': Ik zie u graag, Tarzan

In de zomer van 2008 trekt Iljo Keisse met n doel naar de Olympische Spelen in Peking: een medaille halen. Maar vlak voor de individuele puntenkoers wordt Keisse ziek. Dan maar alles op de ploegkoers.

Samen met zijn jonge ploegmaat Kenny De Ketele gooit Iljo alles in de strijd, maar ze stranden op een ondankbare vierde plaats. Iljo sukkelt met een postolympische depressie, maar wint in het najaar wel voor de derde keer de Zesdaagse van Gent.

Twee weken later stort zijn wereld echter in: Keisse testte op de zesdaagse positief op doping. Iljo is zich van geen kwaad bewust, zweert dat hij niets heeft misdaan. Maar niemand gelooft hem. Zelfs zijn eigen vader niet. Iljo sluit zich op, voelt zich een crimineel. Na enkele weken is zijn entourage toch overtuigd: hier klopt iets niet, hier moet iets misgelopen zijn. Samen met een heel team probeert Iljo zijn gelijk te bewijzen.

Twee jaar eerder geraakte ook Iljo's gewezen boezemvriend Dimitri De Fauw (bijgenaamd 'Tarzan') betrokken bij een dopingschandaal. Jean-Marie Dedecker krijgt informatie over dopingtrafieken in het wielrennen, Patrick Lefevere voelt zich aangevallen. Dedecker gaat samen met een journalist van Het Laatste Nieuws op zoek naar mogelijke getuigen en komt zo bij Dimi terecht. Dimi weet en vertelt niet veel, maar het artikel wordt zo opgeblazen dat de anonieme wielrenner al snel persona non grata is in het wielerpeloton. En het duurt ook niet lang voor iedereen weet dat Dimi de 'verrader' is. De Fauw wordt uitgespuwd in het peloton, rijdt geen platte prijs meer en kwijnt stilaan weg.

Iljo daarentegen verweert zich zo hard hij kan. Hij rijdt tijdens zijn schorsing verder als amateur en wint de ene na de andere koers. Tijdens de Zesdaagse van Grenoble krijgt hij eindelijk goed nieuws: na een jaar wordt de schorsing opgeheven, Iljo kan weer koersen. Samen met Dimi rijdt hij terug van Grenoble naar Gent, alle jeugdherinneringen worden met de glimlach nog eens opgerakeld. Iljo en Dimi spreken af om na al die jaren nog eens samen te gaan trainen, maar helaas… Twee dagen later beslist Dimi om uit het leven te stappen.

Met getuigenissen van: Iljo Keisse, Bert De Backer, Kurt Hovelijnck, Ronnie Keisse (vader van Iljo), An-Sofie Zenner (echtgenote van Iljo), Claudine Verhoeven (moeder van Dimi), Guy De Fauw (vader van Dimi), Mark De Fauw (oom van Dimi), Robert D’hont (verzorger), Frank Wezenbeek (kinesist), Tom Boonen (concurrent en ploegmaat van Dimi), Patrick Lefevere (ploegmanager), Jean-Marie Dedecker (politicus), Joke De Smedt (vriendin van Dimi), Jo De Ram (moeder van Joke), Dirk Caekebeke (stiefvader van Joke).

