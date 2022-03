Maandag in 'FC United City Pirates': Grijp je kans!

Eindelijk. Ayoub en Bryce, de twee topspelers van City Pirates Linkeroever, krijgen hun kans hogerop. Tijdens een stage mogen ze zich bewijzen bij de eerste ploeg van de City Pirates.

Zij spelen in tweede klasse Amateur en dat is een grote kans voor de spelers van coach Yves om alsnog de stap naar het profvoetbal te zetten. Bryce bereidt zich tot in de puntjes voor terwijl Ayoub het mentaal moeilijker krijgt. Kunnen ze het maken?

'FC United City Pirates', maandag 7 maart om 21.20 uur op Canvas.