Maak maandag kennis met topdokter Sabine Maes, anesthesist in het UZA

'Het lijkt soms alsof wij binnen komen, iemand in slaap doen en dat daarmee de kous af is, maar natuurlijk is het meer als dat'. Dr. Sabine Maes is een top - anesthesist in het UZA. Dr. Maes doet voornamelijk anesthesie bij de hoofd - halschirurgie.

Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in het gebruik van hypnose en VR (Virtual Reality) in combinatie met lokale verdoving. Ze past dit in deze aflevering toe bij een vrouw die geopereerd wordt aan de pols en angst heeft voor naalden.

Dr. Maes: 'De wachten doe ik wel graag, omdat er dan net veel variatie is.' We zien haar in deze aflevering aan het werk samen met Prof. Menovsky tijdens een neurochirurgische ingreep bij een vrouw met een schwannoom, een goedaardige zenuwtumor in de rug.

'Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen in die toch wel bedreigende omgeving', aldus dr. Maes.

In Gent leren we bij Prof. Filomeen Haerynck de jonge tiener Mirko kennen. Hij is geboren met een gecombineerde immuunstoornis. Sinds een aantal maanden gaat het niet zo goed met hem en Prof. Haerynck is daarom met nieuwe onderzoeken gestart.

