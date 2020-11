Maak kennis met 'The Fungies' op Cartoon Network

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2020

'The Fungies' is een splinternieuwe animatiereeks van Cartoon Network. De kleurrijke figuren, absurde humor en de aantrekkelijke stijl zorgen ervoor dat de reeks zowel bij jong als oud in de smaakt valt!

Maak kennis met 'The Fungies'! Ze leven in een perfecte, prehistorische utopie. Ze gaan naar Fungie School, hebben Fungie-banen, spelen Fungie-bal en hebben veel plezier! Maar Seth, een 10-jarig paddenstoeljongetje, verlangt naar een ander soort plezier. Hij houdt van wetenschap en onderzoek. Hij houdt ervan zijn ontdekkingen te delen met zijn mede-Fungies. Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen voor zichzelf en zijn stad! Gelukkig lost Seth elk probleem dat hij creëert op ingenieuze wijze op met zijn eigenzinnige, emotionele kijk.

'The Fungies', vanaf 16 november van maandag tot en met vrijdag om 16.20 uur op Cartoon Network.