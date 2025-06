Lotte Vanwezemael deelt liefdestips uit in de baktent van 'Junior Bake Off Vlaanderen'

Na het vertrek van Maurice en Marie blijven er nog zes bakkers over in de glanzend witte baktent. Love is in the air in aflevering 3 van 'Junior Bake Off', want de bakkers vieren de liefde in al haar geuren, kleuren... en smaken.

In de technische proef maken de juniors twee tortelduifjes met een unieke spuittechniek. Regula en Dominique – de Barbie & Ken van 'Bake Off' – worden de tent uitgestuurd terwijl de bakkers er alles aan doen om met hun gebak de juryharten te veroveren. Dat doen ze met hun favoriete ingrediënt: rozenwater. Als spektakelstuk maken ze een illusietaart in de vorm van iets waarmee iemand je kan versieren. Louis kiest voor een pikante pizza want 'liefde gaat door de maag' en Emma pakt uit met een fles luxeparfum.

Junior Bake Off Vlaanderen op tv

In deze tweede week werpen de jonge bakkers een blik op de toekomst. Voor sommige juniors roept dat mooie dromen op, voor anderen ook een beetje verdriet. Wie bakt zich een weg naar de volgende aflevering?

Love is in the air in aflevering drie van Junior Bake Off Vlaanderen! Nog zes bakkers zijn in de running en vandaag vieren ze de liefde in al haar geuren, kleuren... en smaken.

Love is in the air in aflevering drie van Junior Bake Off Vlaanderen! Nog zes bakkers zijn in de running en vandaag vieren ze de liefde in al haar geuren, kleuren... en smaken.

Love is in the air in aflevering drie van Junior Bake Off Vlaanderen! Nog zes bakkers zijn in de running en vandaag vieren ze de liefde in al haar geuren, kleuren... en smaken.