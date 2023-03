Lokaal vakantieplezier en verborgen parels in nieuw seizoen van 'Vlaanderen Vakantieland'

Foto: Eén - © VRT 2023

De lente is in het land: het ideale moment om inspiratie op te doen voor een uitstap in eigen streek. In het nieuwe seizoen van 'Vlaanderen Vakantieland' gaan Laura Govaerts, Maureen Vanherberghen en Jelle Mels opnieuw op pad met een bekende Vlaming.

Samen ontdekken ze de mooiste en interessantste plekjes van een streek. Ze genieten er van de culturele of culinaire hoogstandjes en testen uit welke activiteiten je er zelf kan beleven, terwijl we de bekende dagtrippers beter leren kennen.

Dit seizoen trekken Maureen, Jelle en Laura eropuit met: Sven de Leijer, Loredana, Dominique Van Malder, Viktor Verhulst, Lynn Van den Broeck, Sandra Bekkari, Titus De Voogdt, Sam De Bruyn, Ruth Becquart, Tess Elst, Lotte Vanwezemael, Malik Mohammed en comédienne Dena Vahdani. Samen bieden ze inspiratie en vooral zin om leuke toeristische bestemmingen in Vlaanderen te verkennen. Want hier valt meer dan genoeg te beleven en te bekijken: van puur vakantieplezier voor het hele gezin over toeristische trekpleisters die in het buitenland bewonderd worden, tot verrassende en verborgen pareltjes. Aflevering 1 (zaterdag 1 april): Sven de Leijer

Maureen gaat met Sven de Leijer twee dagen op stap in de mijnstreek rond Genk. Ze brengen eerst een bezoek aan het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, waar ze de leeuwen uit Oekraïne mogen voederen en mogen helpen bij het uitkuisen van hun koten. In de B&B waar ze overnachten, krijgen ze een workshop Thais koken van ‘kok aan huis’ Koong Duangit. De volgende dag gaan ze steppen. Ze nemen de Nationaal Parkroute, die hen van Thor Park in Waterschei onder meer langs het oude stationnetje van As en langs de dry slopes voor snowboarders in Genk brengt. 'Vlaanderen Vakantieland', vanaf 1 april elke zaterdag om 18.40 uur op Eén en via VRT MAX.