Lieven Scheire getuigt in 'Therapie' op Canvas

Het tweede seizoen van 'Therapie' biedt opnieuw een discrete inkijk in de therapieruimte van een aantal therapeuten. We volgen de verhalen van de cliënten, de vaak herkenbare, maar soms ook ongewone problemen waar ze mee worstelen en de inzichten die ze krijgen tijdens de therapie.

Er komt een koppel in therapie omdat hun seksleven in het slop zit. De jongeman die palliatief ziek is komt deze week opnieuw in therapie. Heeft het leven hem nog iets te bieden? Een jong meisje is in therapie omdat ze veel last heeft van angsten maar wil vandaag raad over een heel andere kwestie: ze is verliefd. En Lieven Scheire vertelt hoe hij met behulp van therapie zijn fobie onder controle kreeg.

'Therapie', dinsdag 15 februari om 21.20 uur op Canvas.