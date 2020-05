'Liefde voor Muziek' maandag van Kato en Tom Dice tot The Starlings

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De 'Liefde voor Muziek' is groot in Vlaanderen: de vorige aflevering werd ondertussen bekeken door maar liefst 1 miljoen Vlamingen, goed voor een marktaandeel van 41.6% (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Nu maandag, 4 mei om 20.35 uur, maken tortelduifjes Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings zich klaar voor een avond vol muzikale cadeautjes. Het leek wel voorbestemd: Tom raakte bekend met zijn gitaar, Kato met haar ukelele. In 2018 sloeg de vonk over en bundelden de twee singer-songwriters hun passie voor muziek én voor elkaar. Ze verbaasden de andere artiesten en de kijker de afgelopen weken keer op keer en Vlaanderen noemt hen dé revelatie van dit seizoen. Aan nummerkeuze geen gebrek deze keer want naast nummers van The Starlings, is er ook keuze uit het solo-repertoire van Tom of Kato.

The Starlings brachten in 2019 hun eerste single Mine uit. 'Dat is ons baby’tje dus het betekent heel veel voor ons, al willen we je daarmee geen stress geven', lachen Tom en Kato wanneer André zijn nummerkeuze aankondigt. En alsof dat de hartslag van André nog niet voldoende deed stijgen, doet hij er zelf nog een schepje bovenop: 'Nog nooit in mijn leven heb ik zo laag gezongen als ik nu ga doen, dus ik ben heel zenuwachtig', zegt André. Kunnen de lage noten van André de anderen bekoren?

Gene Thomas neemt een klepper uit Toms carrière voor zijn rekening: Me and My Guitar. Met dit nummer vertegenwoordigde Tom België op het Eurovisiesongfestival van 2010 en eindigde hij op de zesde plaats. Hoewel Gene zijn cover Mij en M’n Gitaar al eerder losliet op de wereld, is het deze keer vooral uitkijken naar de reactie van de twee tortelduifjes op deze versie.

In 2011 bracht Tom het nummer Il Nous Faut uit, samen met de Franse zangeres Elisa Tovati. De single groeide uit tot een megahit: nummer 1 in Vlaanderen en ook in Frankrijk belandde het in de top 5. Regi covert deze hit en haalt daarvoor zijn gouden duo Jake Reese & OT nog eens boven. De twee mogen deze keer niet alleen hun zangtalent, maar ook hun beste Frans laten horen. Peter van Mama’s Jasje is alvast fan: 'Ik ben geen danser maar hier zou ik wel een move’ke op kunnen doen!'

Ook Peter van Mama’s Jasje neemt een hit van Tom onder handen. Zoals gebruikelijk, zette hij ook deze hit volledig naar zijn hand: 'Ik heb naar de titels van de platen gekeken en er was één titel waar ik meteen een heel verhaal aan kon plakken: Utopia. Ik heb een verhaal geschreven over een man die wil vertrekken naar Utopia. Hij wil zijn vrouw meenemen maar er zijn twijfels...', legt Peter uit.

Karen kiest dan weer voor een nummer uit Kato’s repertoire en niet zomaar één. Ze kiest voor The Joker, de eerste single van Kato. Voor deze performance heeft Karen meer stress dan ooit: 'Ik ben echt aan het doodgaan!' En ook Sean kiest voor een nummer van Kato: Flamingo. Dat is meteen ook het lievelingsnummer van haar wederhelft Tom: 'Als ik apart zou hebben meegedaan en Kato ook apart, dan zou ik ook dat nummer hebben gekozen', zegt Tom. Hoewel Sean de afgelopen weken vaak ‘James Bond-versies’ bracht, gaat hij deze week een heel andere toer op…

Om de avond in stijl af te sluiten, kruipen Tom en Kato zelf achter de piano en gitaar. Dat doen ze - tegen alle verwachtingen in - met een nummer over bedrog: Dancing in The Dark van Bruce Springsteen. 'We hebben dit gekozen omdat vooral Tom gigantische fan is van Bruce.'

'Liefde voor Muziek', maandag 4 mei om 20.35 uur bij VTM.