'LEGO Masters' zoekt de beste bruggenbouwer van de Lage Landen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op zaterdag 9 mei zijn nog 5 teams in de running in 'LEGO Masters' om 20.20 uur bij VTM. In deze vijfde aflevering worden de Vlaamse en Nederlandse duo's danig op de proef gesteld door twee opdrachten.

In de eerste opdracht krijgen de deelnemers een voertuig van Brickmaster Bas, waar ze een eigen, grotere versie van moeten maken. Maar 'LEGO Masters' zou 'LEGO Masters' niet zijn, moest Bas niet nog een verrassing in petto hebben. Dat stuit sommige deelnemers tegen de borst, die flink schrikken van de verrassende switch die Bas in gedachten heeft. Nog meer dan anders komen de deelnemers onder flinke druk te staan, en het dagenlange bouwen begint zijn tol te eisen, onder andere bij Jan.

Voor opdracht twee moeten de duo’s in 10 uur tijd een zo stevig mogelijke brug bouwen want er moet een truck overheen kunnen rijden! De brug die het meeste gewicht kan dragen, wint en is meteen goed voor een spectaculair einde van de aflevering.

Al meer dan 20.000 deelnames aan de Home Challenges

Wat te doen in deze corona-tijden buiten 'LEGO Masters' kijken? Mee bouwen natuurlijk! Elke week kondigt Kürt Rogiers een nieuwe home challenge aan en ondertussen liepen maar liefst meer dan 20.000 foto’s en video’s binnen van vlijtige Lego Masters thuis.

Op zaterdag 9 mei wordt de vijfde thuisopdracht aangekondigd, waarna iedereen die meedoet opgeroepen wordt om een leuke foto of video van zijn creatie te delen op Instagram met #wijzijnLEGOmasters.

'LEGO Masters', zaterdag 9 mei om 20.20 uur bij VTM.