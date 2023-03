Lege magen zorgen voor de eerste troubles in paradise in 'Gestrand op Honeymoon Island'

Kan je met een lege maag ook vlinders in de buik krijgen? In 'Gestrand op Honeymoon Island' slaat de honger toe. Dat zorgt er bij sommige koppels voor dat ze elkaar heel snel, heel echt leren kennen.

Lege magen en een andere kijk op de voedselrantsoenering, doen enkele fundamentele meningsverschillen bovendrijven.

Tussen tortelduifjes Koen en Eva is het koek en ei. Tot Eva zich tegen de zin van Koen in op de snel slinkende voedselvoorraad stort. Het komt tot een diepzinnige gesprek, dat heel wat verder gaat dan hun uiteenlopende aanpak in de voedselrantsoenering...

Joeri is de wanhoop nabij. In het luxueuze België eet hij maar liefst zes maaltijden per dag, maar op het eiland ziet hij scheel van de honger. Echtgenote Sarah probeert hem met man en macht van de kleine voedselvoorraad weg te houden. Maar lukt dat ook?

'Gestrand op Honeymoon Island', dinsdag 21 maart om 21.30 uur op VTM 2.