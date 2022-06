Lefgozers wagen zich aan lunapark vol slangen en hottub vol pikante chilipepers

Kelly Pfaffs favoriete attractie op de kermis? De grijpmachine. En dat zullen de kandidaten uit 'De Grootste Lefgozer' geweten hebben. De Lefgozers worden ondersteboven, als levende grijpmachine, in een levensgrote bak vol slangen gehangen.

Ze moeten met de mond zoveel mogelijk prijzen grijpen. Voor welke lefgozer wordt het een echte kermis en voor wie loopt de opdracht uit op een sisser?

De tweede opdracht is op z'n minst pittig te noemen. Kelly test welke Lefgozer het meeste peper in z’n gat, of beter gezegd in z’n mond, heeft. De kandidaten krijgen 10 extreem pikante chilipepers voorgeschoteld, de volgende nog pikanter dan de vorige. Welke spice girl of red hot chilipeper verorbert de meeste pepers?

'De Grootste Lefgozer', dinsdag 7 juni om 21.45 uur op VTM 2.