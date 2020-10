'Lady Trucker' Evelyn vervoert levensgevaarlijke lading

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Meer dan een half miljoen kijkers maakten de voorbije week kennis met Lady Truckers Naomi en Griet. De uitzending van dinsdagavond haalde 303.000 kijkers (goed voor een marktaandeel van 15,2%) en de herhalingen waren goed voor nog eens 227.000 kijkers.

Dinsdag 13 oktober om 21.40 uur ruilt Evelyn haar vuilniswagen in voor haar grote droom: een truck met oplegger. De eerste lading die ze vervoert is niet van de minste, want ze gaat op pad met gevaarlijke stoffen. 'Niemand weet wat er eigenlijk allemaal in zit.' Bij het lossen van haar lading loopt het bijna fout… 'Als er zo’n bakske valt: snel gaan lopen! Dat is zeer brandbaar en er zitten giftige dampen in.'

Dat een ongeval snel is gebeurd, ondervindt ook Griet tijdens haar ronde in Frankrijk. De situatie wordt levensgevaarlijk wanneer een bus haar wil inhalen. Griet is zodanig onder de indruk dat ze langs de kant moet gaan staan om te bekomen van de schrik: 'Je gaat toch niet bewust iemands leven in gevaar brengen. Dat doe je toch niet!'

Naomi moet voor het eerst alleen haar vracht mais kiepen en dat geeft haar toch wel stress. Via 'trial en error' probeert ze uit te zoeken hoe het systeem werkt. Haar passie voor de truckerswereld heeft ze van geen vreemde: 'Van kinds af aan ging ik met mijn papa mee naar het buitenland en zo ben ik verliefd geworden op de job. Het is leuk om die passie te delen met je vader. Dat versterkt je band.'

De aflevering van Lady Truckers is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Lady Truckers', dinsdag 13 oktober om 21.40 uur bij VTM 2.