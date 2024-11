Labradoodle brengt Véronique De Kock van haar melk in 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

De countdown is ingezet: de Masked Singers zijn nog met zeven. Voor het eerst in de geschiedenis van The Masked Singers geven zij zich vanavond helemaal bloot door in hun verleden te duiken en te vertellen hoe ze de persoon zijn geworden die ze vandaag zijn.