Laatste speeldag Challenger Pro League

DAZN heeft besloten alles uit de kast te halen om de laatste dag in de Challenger Pro League, die morgen 18 april plaatsvindt, te coveren. Een unieke setting zal de voetbalfans, op de lineaire kanalen, in de app en op sociale media van DAZN, onderdompelen in het hart van wat nu al een historische avond lijkt te gaan worden.