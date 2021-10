Laatste kandidaten 'K2 zoekt K3' azen op plek in Golden Seats of Golden Ticket

Na vier auditieshows zitten de Golden Seats van 'K2 zoekt K3' goed vol met mogelijke opvolgers van Klaasje. Maar deze 10 hebben nu zaterdag nog een belangrijke hindernis te overwinnen om door te stoten naar de volgende ronde.

In de laatste auditieshow wagen immers nog 13 kandidaten hun kans om een felbegeerde plek op de Golden Seats te bemachtigen óf aan de haal te gaan met een laatste Golden Ticket van Hanne en Marthe. Feit is dat de lat alsmaar hoger komt te liggen...

Gemiddeld 903.000 kijkers - 815.000 voor de uitzending op zaterdag en 88.000 voor de herhaling op zondag (live+uitgesteld) - werden vorige week verrast toen Hanne en Marthe plots niet één, maar twee Golden Tickets uitdeelden aan Elise en Jemaima. Toveren ze deze week opnieuw een verrassing uit hun mouw? De allerlaatste auditieshow doet de emoties op de Golden Seats alleszins bijzonder hoog oplopen. Vooral wanneer er plots een gelijke stand is tussen twee kandidaten...

Onder de laatste kandidaten ook de 21-jarige Kiara uit Zottegem. 2020 was voor haar een jaar waarin ze het roer omgooide en zich terug goed ging voelen in haar vel. 'Ik heb een maagverkleining laten doen en ben nu 56 kg afgevallen', vertelt ze. 'Het kleedje dat ik nu draag durfde ik twee jaar geleden niet te dragen. Het is een overwinning voor mij om op het podium te staan en voor zoveel mensen te mogen optreden, voor de eerste keer in mijn leven.' Ze straalt dan ook tijdens haar auditie op Teleromeo.

Ook deze Vlaamse kandidaten hopen een nieuw K3’tje te worden:

Jarko (18, Schelle): Deze student humane wetenschappen heeft naar eigen zeggen alvast de juiste hobby’s om een K3’tje te worden: dansen, zingen en acteren. 'Mijn gezicht is misschien al bekend dankzij Ketnet Musical, waar ik in de vaste cast zit.' Stoot de ervaren Jarko door met Niet Normaal?

Justine (24, Assebroek): Justine is studente revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. 'Jullie zijn mijn eerste publiek ooit', kondigt ze vlak voor haar auditie op Hart Verloren aan. Ze heeft ook haar geluksring meegebracht. Werkt die tactiek?

Finlay (24, Ertvelde): Finlay geeft al zes jaar zangles en heeft daarnaast nog een andere troef in petto: ze is afkomstig van de geboorteplek van de enige echte Voice of Europe, Eddy Wally. 'Dus ze is ervoor gemaakt', grapt Kürt Rogiers. Ze brengt Superhero en zorgt voor een wel héél verrassende auditie.

Marijse (23, Wondelgem): Marijse vertrouwt Kürt en Tooske toe dat ze een vreemde verslaving heeft. 'Ik ben verslaafd aan eetgeluiden. Krakende geluiden relaxen mij, ik word er zen van.' Deze studente leerkracht doet auditie op De Wereld Van K3.

Laura (29, Dendermonde): Laura is veiligheidsambtenaar en studeert in avondschool voor vastgoedmakelaar. 'Een serieuze ommezwaai, want vroeger was ik professionele danseres', vertelt ze. 'Zelfs ook stuntvrouw. Dat heeft me tot filmsets gebracht van Star Wars, Lara Croft Tomb Raider en Men in Black 4.' Die gevaarlijke stunts laat ze even achterwege tijdens haar performance op Feest.

Deze Nederlandse kandidaten wagen hun kans:

Judy (22, Nieuwleusen): Judy was 12 jaar lang majorette. Ze is dans- en musicalstudente en heeft ook haar eigen beautysalon. Voor haar auditie op Pina Colada heeft ze haar nagels dan ook helemaal in K3-stijl aangepast. 'Ik heb het regenboogjurkje erin verwerkt, dat moet geluk brengen.'

Suzanne (20, Amsterdam): Geef Suzanne een micro of een piano en ze is gelukkig. Ze verrast jurylid Samantha met haar klankkleur tijdens haar auditie op Trouwen. Weet ze ook de andere jury’s te overtuigen?

Marlou (23, Hengelo): Marlou is dansdocent en houdt van dansen, zingen… en 'alles filmen en er vette video’s van maken'. Haar tattoos zorgen voor een stoere look, 'maar ik heb ook best een lieve en zachte kant', klinkt het. 'Een goeie mix voor K3.' Ze doet auditie op Dans Van De Farao.

Mats (19, Amsterdam): Mats is student toneel en kleinkunst en speelde al mee in de musical The Sound of Music. 'Nu wil ik ook wel eens van K3 proeven', weet hij. Hij waagt zijn kans met Loko Lé. Steekt Mats er met zijn lengte van bijna 2 meter niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bovenuit?

Dirk (23, Tilburg): Dirk is student musicaltheater en maakt graag podcasts met zijn beste vriendin. Voor zijn auditie koos hij één van zijn favoriete K3-liedjes De Drie Biggetjes. Maar laat dat nu nét het K3-liedje zijn waar jurylid Gordon een grondige hekel aan heeft.

Shelby (26, Rotterdam): Muziek maken, Netflixen en creatief bezig zijn: dat is wat Shelby het liefste doet. 'Ik hoop dat er eindelijk een beetje kleur in K3 kan komen, daar ga ik voor.' Vlak voor haar auditie op Ster zorgt ze voor enige commotie bij de publieksjury én bij Hanne en Marthe.

Babette (22, Loenen aan de Vecht): Babette heeft een kat met 1 tand en een eigen Instagram-pagina. 'Al mijn andere hobby’s zijn wel normaal', lacht ze. Ze doet ook aan vrijwilligerswerk: 'Ik ben taalcoach en help een Turkse en een Poolse vrouw met het leren van het Nederlands.' Daarvoor gebruikt ze ook wel eens de muziek van K3. Ze is de allerlaatste kandidaat die auditie komt doen met Love Boat Baby.

