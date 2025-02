Laatste aflevering van 'Mobutu's Game': Na mij, de zondvloed

Met het einde van de Koude Oorlog is Mobutu's belangrijkste bestaansreden verdwenen. Zijn Westerse bondgenoten laten hem één voor één vallen. In Congo regeert de anarchie - chaos en oorlog hebben het dagelijkse leven overgenomen.

Van zijn goddelijke status blijft niks over, en de Congolese bevolking durft hem nu ook openlijk te laten vallen. Doodziek, prostaatkanker heeft hem in zijn greep, leeft hij totaal teruggetrokken in zijn paleizen in de ondoordringbare Evenaarsprovincie. Enkel omringd door zijn vrouwen, de tweelingzussen Bobi en Kosia Ladawa.

Als in 1994 de Rwandese genocide uitbreekt, en zijn vroegere bondgenoot François Mitterand hem vraagt om de Rwandese vluchtelingen aan de grens op te vangen, ziet Mobutu de kans schoon op een comeback op internationaal niveau en gaat hij gretig in op dit onverhoopte aanbod. Een verkeerde en noodlottige inschatting: Rwanda heeft met Laurent-Désiré Kabila de ideale stroman om Congo binnen te vallen en Mobutu definitief van de troon te stoten. Mobutu, eens zo machtig en onaantastbaar, zal enkele maanden later als een ordinaire banneling in Marokko sterven, en zijn land in een diepe crisis achterlaten die tot op vandaag blijft voortduren. Waarmee hij aan de basis ligt van de instabiliteit van de regio die, mee veroorzaakt door de onstilbare honger van de internationale gemeenschap naar Congolese mineralen, heeft geleid tot ‘de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’ en tot de dood van miljoenen mensen.

'Mobutu's Game', dinsdag 4 februari om 21.20 uur op VRT Canvas.