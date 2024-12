Laatste aflevering van 'Drugs Dus' op VRT Canvas

Foto: © Streamz/VRT CANVAS 2024

In de derde en laatste aflevering heeft Otto-Jan het over de medicinale werking van drugs. Wanneer is iets een medicijn, en wanneer noemen we het een drug?

Hij gaat dieper in op de heropleving van psychedelica in psychotherapie, een eeuwenoud gebruik dat na enkele decennia stilstand een wetenschappelijke renaissance beleeft. Otto-Jan ontdekt hoe psychedelica werken in het brein, en praat met twee ervaringsdeskundigen, die met de hulp van psilocybine hun trauma’s probeerden te verwerken. Ook professor Nutt keert nog eens terug: Otto-Jan vergezelt hem naar het Europees Parlement, waar hij gaat lobbyen voor het medicinaal gebruik van psychedelica. In eigen land, tenslotte, blijkt minister van Staat Johan Vande Lanotte aan hetzelfde zeel te trekken.

'Drugs Dus', dinsdag 17 december om 21.20 uur op VRT Canvas.